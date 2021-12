Kilde kjørte ut i Val Gardena

ntbsport

Nordmannen hadde en strålende fart i løypa, men ble midtveis dratt for langt ut i en sving. Dermed var rennet over for Kilde, som ledet med 86/100 sekund på lederen, amerikanske Bryce Bennett, da han kjørte ut.

Den høye farten kunne ha sendt Kilde rett i nettet, men nordmannen viste rutine og ga seg da han kom for langt ut. Dermed var han like hel på bunnen av bakken.

– Det føltes ikke så skummelt. Det skjedde kjapt. Jeg trodde jeg hadde retningen til å klare det, men så tar kanten tak og tar meg med mot nettet. Da er det ikke noe vits å prøve å risikere alt. Jeg hadde nok ikke klart det likevel, sa Kilde til Viaplay.

Kilde har hatt en strålende start på sesongen. Fredag tok han sin niende verdenscupseier da han seiret i super-G. I Beaver Creek sist helg gikk han til topps i både super-G og utfor på to dager.

Henrik Røa, Adrian Smiseth Sejersted og Markus Nordgård Fossland har ennå til gode å sette utfor i traseen.

(©NTB)