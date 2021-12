Johannesen går av som Branns daglig leder etter nedrykket

ntbsport

Nedrykket fra Eliteserien fortsetter å få konsekvenser i Brann. Lørdag varslet klubben at Johannesen går av som daglig leder.

– Etter en helhetlig vurdering av sesongen 2021 er vi blitt enige med Vibeke om at det er best for klubben om en ny daglig leder får jobben med å gjenreise klubben etter nedrykket til 1. divisjon, sier styreleder Siv Skard.

Johannesen ble konstituert i sjefsjobben i november 2014, og hun fikk den permanent sommeren året etter.

– Det er vemodig og trist, men jeg har alltid satt klubben først og har sammen med styret konkludert med at en ny daglig leder vil ha større forutsetninger for å ta fatt på den krevende jobben det er å gjenreise Brann. Jeg elsker denne klubben og vil takke for alle fine opplevelser, selv om det siste året har vært veldig krevende, sier Johannesen.

– Styret vil takke Vibeke for hennes lederskap og innsats i sin tid som daglig leder, ikke minst det siste året, som har vært svært krevende for klubben og alle som er glad i Brann, sier Skard.

Brann har lagt bak seg en elendig sesong. Onsdag rundet laget av med tap for Jerv i en spinnvill kvalifiseringsfinale. Det sto 1-1 ved ordinær tid og 4-4 etter ekstraomganger. Jerv vant 8-7 på straffer.

– Sittende styre har besluttet å stille våre plasser til disposisjon. Det er naturlig at et nytt styre er ansvarlig for ansettelsen av en ny daglig leder. Vi vil kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å velge nytt styre så snart valgkomiteen har en innstilling til nytt styre klart, opplyser Skard.

Torsdag trakk Birger Grevstad seg som styreleder i Brann. Han hadde ikke lenger flertallet tillit, og siden har også Geirmund Brendesæter forsvunnet ut av habilitetsårsaker. Espen Brochmann gikk av som styremedlem fredag.

