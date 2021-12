Haaland og Dortmund sviktet mot Hertha

ntbsport

Hertha var på ingen måte formlaget i Bundesliga. Vertene hadde bare én seier på sine sju siste kamper før lørdagens duell.

Haaland kom til møtet med to mål i 3-0-seieren over Greuther Fürth i midtuken. Han jaktet sin 14. fulltreffer for sesongen, men fikk bare notert én eneste avslutning på mål.

Dortmund startet bra, men etter et snaut kvarter hadde hjemmelaget en ball inne. Etter en VAR-studie hadde Ishak Belfodil vært i offside på Myzianes Maolidas scoring. Ifølge reglene hindret han Dortmund-forsvareren i å stoppe Maolidas.

Ett en drøy halvtime fikk Haaland ballen i god posisjon. Ballen havnet hos Julian Brandt, som satte 1-0. Nordmannen fikk ikke kreditert noen målgivende pasning ettersom det var en Hertha-forsvarer som var nest sist på ballen.

Kanon

Fem minutter etter sidebytte fikk Isakh Belfodil og Hertha nettkjenning. Kort etter var Marco Richter frampå og sendte hovedstadslaget i føringen med en kanon fra 17 meter.

Richter ga seg ikke, og etter 69 minutter fikk han igjen stå umarkert og skyte ballen i mål fra distanse. Nok en gang var det dårlig forsvarsspill fra gjestene.

Innbytter Steffen Tigges reduserte på tampen til 2-3 med en heading etter en corner.

Etter kampen kunne ikke Emre Can helt forklare Dortmund-kollapsen overfor Viaplay.

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Hadde jeg visst det, hadde vi ikke sluppet inn så mange mål, sa Can.

– Vi må opptre som et lag både i forsvar og angrep. Vi må trene mer og bli bedre på dette, fortsatte en tydelig misfornøyd Can.

Ni poeng bak

Med det overraskende tapet avga Dortmund ytterligere terreng til serieleder Bayern München, som vant 4-0 fredag. Nå er det ni poeng opp til tabelltoppen.

Haaland og Dortmund har likevel et godt grep om annenplassen, men Leverkusen kan knappe innpå til tre poeng med seier borte mot Freiburg søndag.

Haaland scoret fire ganger sist gang han møtte Hertha på Olympiastadion i Berlin, men denne gangen ble det bare med nesten. Jærbuen står bokført med 76 mål på 75 kamper i Bundesliga.

