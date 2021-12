Bogetveit til topps i IBU-cuprenn i Østerrike

ntbsport

Bogetveit vant 17 sekunder foran Bjøntegaard på andreplass og russiske Maxim Tsvetkov. Tsvetkov kom ett hundredel for sent til å ta andreplassen fra Bjøntegaard, som bommet to ganger i rennet.

Johannes Dale deltok også på skiskyttersprinten og kjempet med Bogetveit ut fra første skyting. Da hadde begge skutt feilfritt. Men mens Bogetveit holdt seg til én bom på skyting nummer to, røk Dale på tre bom. Dale endte til slutt som nummer tolv.

Sverre Dahlen Aspenes gjorde også et godt løp. Han bommet én gang og endte som nummer seks

Aleksander Fjeld Andersen kom på 14.-plass med to bom, mens Endre Strømsheim også bommet to ganger. Han endte på 11.-plass.

