Barcelona flørtet med ny nedtur – unggutt reddet seier mot bunnlag

ntbsport

Barcelona var nær ved å rote bort enda flere La Liga-poeng lørdag. Vertene ledet 2-0 tidlig, men etter litt over timen var lagene like langt. Først med fem minutter igjen var katalanerne tilbake i føringen.

Da dunket 19-årige Nico González inn et skudd høyt mot venstre hjørne. Han hadde da vært på banen i under et kvarter. Scoringen ble sjekket av VAR for en mulig offside.

Barcelona trøbler både sportslig og økonomisk. Klubben må for tiden lene seg på mange unggutter, og lørdag var det talentene som kom på scoringslista. Ferran Jutgla (22) og Gavi (17) gjorde hvert sitt mål mellom det 16. og 19. minutt.

Sjokk

Jutgla tok Barcelona i ledelsen på et hodestøt etter en corner, mens Gavi doblet etter å ha spilt seg fri med et par fine ballberøringer.

Hjemmelaget dominerte oppgjøret tungt, men likevel sprakk det bakover etter hvilen. Tele Morente og Pere Milla sjokkerte Camp Nou-publikummet da de sørget for at 2-0 ble til 2-2 innenfor samme minutt.

Elche holdt ikke unna presset på tampen. Laget ligger på 16.-plass med 15 poeng. Barcelona er nummer sju på tabellen og har 15 poeng opp til ligaleder Real Madrid.

Sørloth-trøbbel

Tidligere lørdag fikk Alexander Sørloth åtte minutter som innbytter i Real Sociedads 1-3-tap hjemme mot Villarreal. Trønderens lag står med fire strake nederlag.

Det startet lovende for vertene. Etter 32 minutter gjorde Alexander Isak et pent mål til 1-0, men Gerard Moreno utlignet like etter. Real Sociedads kaptein Mikel Oyarzabal fikk direkte rødt tidlig i 2. omgang, og overtallet utnyttet Villarreal.

Moreno scoret igjen etter 68 minutter, og langt ut i overtiden økte Samuel Chukwueze ledelsen ytterligere.

(©NTB)