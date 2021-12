Tora Berger tildeles sammenlagtseier over sju år etter karrierestopp

ntbsport

Olga Zaitsev forblir utestengt på livstid etter en mangeårig kamp mot straffen hun fikk for å havnet i dopingklistret. Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) bekrefter overfor NRK at det gir endringer på resultatlistene og sammenlagtstillingen over sju år tilbake i tid.

Berger endte fire poeng bak finske Kaisa Mäkäräinen i racet om verdenscuptrofeet, men med de nye endringene går hun tre poeng foran.

– Jeg har ikke hørt det fra noen andre enn dere, da. Det er så langt tilbake i tid at det blir merkelig. Medalje og seirer er jo ferskvare i opplevelser, så det blir bare rart hele greia egentlig, sier Berger til NRK.

Sportsdirektør Felix Bitterling i IBU sier følgende om den spesielle situasjonen:

– Saken rundt Olga Zaitsev er nå ferdig, og det er ikke flere instanser, så diskvalifikasjonen er endelig. Så vi måtte regne ut på nytt de rennene som var aktuelle, og da har vi kommet fram til at Tora hopper foran Kaisa.

IBU ønsker ikke at utøvere skal bli skadelidende for andres dopingdom. Forbundsstyret skal i nær framtid ta stilling til om både Berger og Mäkäräinen skal stå igjen som sammenlagtvinnere.

Tora Berger la opp etter nettopp 2013/14-sesongen. Hun tok sin første verdenscuptittel året før ved å slå toer Darja Domratsjeva med over 300 poeng.

