Guardiola leder City i helgen – testet negativt på korona

Det melder Sky Sports og flere britiske medier. Guardiola leder dermed Premier League-lederne i bortekampen mot Newcastle søndag.

Fredag så City-sjefen seg nødt til å avblåse den planlagte pressekonferansen foran helgens oppgjør. Årsaken var at han hadde avlagt en koronatest uten gyldig resultat.

Guardiola var på reise til Spania tidligere i uken for å delta på Sergio Agüeros pressekonferanse, der argentineren kunngjorde at han legger opp. Spissen spilte i en årrekke under Guardiola i Manchester City.

Søndagens kamp mellom Newcastle og City er blant fem Premier League-kamper denne helgen som ikke er avlyst.

