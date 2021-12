Eriksen ferdig i Inter – agenten antyder at han fortsetter karrieren

ntbsport

Inter bekreftet fredag at avtalen med Eriksen er terminert.

– FC Internazionale Milano kan bekrefte at det er inngått en enighet med Christian Eriksen om å avslutte kontrakten hans. Klubben og hele den blåsvarte familien ønsker Christian alt det beste for framtiden, sto det i en pressemelding.

Eriksen fikk operert inn hjertestarter etter at han falt om i en EM-kamp for Danmark i sommer. I henhold til regelverket i Italia kunne han dermed ikke fortsette å spille fotball i Serie A.

– Selv om Inter og Christian går hver til sitt, blir båndet aldri brutt. De gode tidene, målene, seirene, seriegulljubelen med supporterne utenfor San Siro – alt dette blir værende i Nerazzuris historie, skriver Inter.

Positiv agent

Eriksen kom til Inter fra Tottenham i januar 2020 og rakk å spille 60 kamper for klubben. Han står oppført med åtte mål og tre målgivende pasninger. I mai var han med på å vinne serien overlegent tolv poeng foran byrival Milan.

Etter hjertestansen har Eriksen fortsatt ikke kunngjort selv om han fortsetter fotballkarrieren eller ikke, men danskens agent Martin Schoots antyder i et intervju med Ekstra Bladet at 29-åringen planlegger for å spille videre.

– Han har det virkelig bra. Alle de fysiske tilbakemeldingene han har fått, er virkelig positive. Det er ingen grunn til ikke å drømme eller ikke å håpe, sier Schoots.

Rykter

Sist uke ble det kjent at Eriksen har trent med barndomsklubben Odense. Rykter har svirret om et comeback på Fyn, og OB har åpnet opp for at det er plass til ham om han vil fortsette karrieren.

Tottenham har også vært nevnt som en mulig klubb for Eriksen. Premier League har ikke en regel som sier at man ikke får spille med pacemaker.

Eriksen hadde i utgangspunktet kontrakt med Inter til sommeren 2024.

