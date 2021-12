KBK forsterket med to talenter – Ulvestad legger opp

ntbsport

Det opplyser Kristiansund på sine nettsider. KBK-trener Christian Michelsen er fornøyd med signeringen Sjølstad fra Strømmen.

– Han er enormt løpssterk og energisk i sin rolle som vingback. Opp og ned langs siden gjennom hele kampen. Han har en god venstrefot og er godt trent, sier Michelsen.

«Martin har en fart og en venstrefot som vil kunne ta ham langt på fotballbanen. Med bare et halvt år igjen av kontrakten med Strømmen er vi veldig glad for at han nå får muligheten til å konkurrere med og mot de beste i landet.», skriver Strømmen.

Strømmen rykket denne sesongen ned fra 1. divisjon.

Sebastian Jarl er den andre spilleren KBK kunngjorde torsdag. Jarl kommer fra Sarpsborg og har en fortid i Kjelsås og KFUM (lån).

– Vi har signert en fysisk robust midtbanespiller som dekker store rom. Forflytningssterk og hurtig, tross sin fysikk, sier sportslig leder Terje Wiik.

Samtidig har KBK-midtstopper Pål Erik Ulvestad meddelt at han legger opp etter sju sesonger i Kristiansund-drakten. 31 år gamle Ulvestad fikk 159 kamper.

– Det er vemodig å avslutte fotballkarrieren så «tidlig». Jeg har kjempet meg tilbake på banen flere ganger etter noen tøffe skadeperioder. I høst har kroppen fungert godt, men jeg kjenner at det er nok nå, sier Ulvestad.

