Helnorsk mål da Barcelona lekte – Maanum og Arsenal måtte slite seg videre

Grahams hjørnespark fra venstre gikk over alle motspillere i målgården og dalte ned foran Engen, som bare trengte å sette fram foten for å score. Barcelona vant alle sine seks kamper i gruppespillet, og med 24-1 i samlet målscore viste laget at det skal bli vanskelig å skyve ned fra tronen.

Arsenal slår følge til cupspillet, men Frida Maanum og hennes lagvenninne levde farlig i bortekampen mot Hoffenheim, som vant 4-1. Den tyske klubben måtte vinne med fem måls margin for å ta seg til kvartfinale på bekostning av Arsenal, og det så ut til å kunne gå da laget scoret tre mål på fem minutter tidlig i den andre omgangen og hadde tre måls ledelse med en halvtime igjen.

Målrush

Jule Brand ga Hoffenheim ledelsen midtveis i første omgang, men et selvmål av Laura Wienroither sørget for 1-1 til pause. Så tok Hoffenheim fyr. Chantel Hagel (2) og Gia Corley scoret tre ganger fra det 55. til det 60. minutt, og det så mørkt ut for gjestene.

Arsenal tettet igjen og holdt unna, men uten å imponere.

Det gjorde derimot Barcelona, selv om ledermålet var heldig. Venstreback Leila Ouahabis forsøk på innlegg havnet i nettet bak keeper Kaylan Marckese i det 10. minutt.

Fort gjort

Fridolina Rolfö kom inn da Mariona Caldentey måtte ut med hamstringtrøbbel midtveis i første omgang, og svensken doblet ledelsen etter seks minutter på banen.

Ballon d'Or-vinner Alexia Putellas gjorde 3-0 før pause, før Barcelonas to norske spillere samarbeidet om 4-0 i det 65. minutt. Innbytter Lieke Martens fastsatte resultatet.

Graham Hansen ble byttet ut i det 69. minutt og Engen ti minutter senere. Maanum spilte hele kampen for Arsenal.

