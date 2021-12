Nye regler i Premier League: opphever forbudet mot sponsorer med eierkoblinger

ntbsport

Det er resultatet av en avstemning mellom de 20 klubbene i Premier League. Dermed oppheves forbudet mot sponsoravtaler med virksomheter som har koblinger til klubbeierne, som ble innført i oktober.

Den gang stemte 18 klubber for nekten, mens Newcastle stemte nei og Manchester City avsto fra å stemme. Bakgrunnen for de nye reglene er at Newcastle i høst ble kjøpt opp av det statlige saudiarabiske investeringsfondet PIF.

Markedsverdi

PL-konkurrentene fryktet at oppkjøpet skulle føre til at Newcastle ville inngå avtaler med statseide selskaper i Saudi-Arabia på et økonomisk nivå som ligger langt over sponsoratenes egentlige verdi.

På den måten ville klubben hatt muligheten til kunstig å øke sine inntekter og dermed omgå Uefas økonomiske regelverk (Financial Fair Play).

Den nye avtalen sørger for at Newcastles – og andre klubbers – sponsoravtaler bare kan godkjennes dersom de representerer en fornuftig markedsverdi. De må blant annet godkjennes av styreledere i andre Premier League-klubber.

Newcastle-direktør og -deleier Amanda Staveley sitter i gruppen med klubbledere som skal utarbeide det nye regelverket.

Bremser kjøpsfest?

Det er også laget regler for utbetalinger til spillere og støtteapparat via eier-relaterte selskaper som skal sørge for full åpenhet rundt slike avtaler.

Mange venter en skikkelig kjøpsfest i Newcastle i det kommende overgangsvinduet. Det kan også klubben trenge etter en svært svak høst sportslig.

Laget har bare vunnet én kamp i Premier League denne sesongen og ligger nest sist med ti poeng fra 16 kamper.

