Nytt prisdryss til Glimt – Patrick Berg fikk Kniksen-prisen og årets spiller-trofé

Prisgallaen Fotballfesten gikk av stabelen i Oslo mandag kveld, og der var det ikke uventet et par Bodø/Glimt-navn som markerte seg.

Patrick Berg har hatt et imponerende år på midtbanen til Glimt og bidratt sterkt til at de gulkledde klarte å kopiere seriegullet fra i fjor. Samtidig takket han kollegaene sine for årets spiller-prisen.

– Det handler om kulturen og samholdet i Glimt. Jeg blir pushet av lagkameratene og trenerne mine. Det er det som gjør at jeg kan prestere som jeg gjør, sa han.

Senere fikk 24-åringen æren av å motta Kniksens hederspris på vegne av familien. Den gikk særlig til han selv, bestefar Harald «Dutte» Berg, pappa Ørjan og onklene Runar og Arild.

– For meg er det en helt ordinær familie. Det har ikke vært noe spesielt, bortsett fra forventningene, kanskje, sa han da han mottok prisen.

Glimt-fest

Alle de fem Berg-karene har spilt mange kamper for Glimt, og flere av dem også for andre klubber i inn- og utland. Harald Berg fastslo at han nå overlater til barnebarnet å ta arven videre.

– Jeg har egentlig trukket meg tilbake til innbytterbenken, og jeg nyter livet der.

Glimt-trener Knutsen, kanskje den viktigste bidragsyter til Glimt-suksessen de siste årene, ble kåret til årets trener for tredje år på rad. Bodø-klubben tok sølv i 2019 og gull de to påfølgende sesongene.

Lillestrøm-målvakten Mads Christensen stakk av med prisen til årets unge spiller i Eliteserien. Samtidig fikk hans lagkamerat Tobias Hammer Svendsen prisen for årets forbilde for sin åpenhet rundt angst og psykisk helse.

Mer Lund-heder

I Toppserien var det assistmaskinen Marit Bratberg Lund som ble kåret til årets spiller. Hun vant også tilsvarende pris i NTB-regi tidligere i måneden.

Sandviken-vingbacken var en viktig faktor bak lagets første ligagull, både defensivt og offensivt. Lund scoret sju mål og slo 14 målgivende pasninger i serien i 2021.

Treneren hennes, Alexander Straus fikk også velfortjent ros for å ha ledet Sandviken til seriegullet. Dermed er han årets trener i Toppserien for 2021.

Julie Blakstad fra Rosenborg ble årets unge spiller i kvinnenes toppdivisjon, mens Guro Bergsvand ble årets spillerforbilde.

Rekdal-pris og Olsen-kanon

Også 1. divisjon var inkludert i Fotballfesten, og der var det nærmest uunngåelig at to HamKam-profiler fikk med seg heder hjem etter lagets overlegne sesong.

Kristian Eriksen ble kåret til årets spiller i 1. divisjon for menn, mens Kjetil Rekdal fikk årets trener-prisen. Samtidig fikk Fredrikstad-vingen Taofeek Ismaheel pris for årets gjennombrudd.

I kvinnenes 1. divisjon ble Tuva Espås hos serievinner Røa kåret til årets spiller, mens Ine Strømstad Berre fra Øvrevoll Hosle hadde årets gjennombrudd.

Årets mål-trofeet ble delt ut etter en superfinale mellom de fire nevnte ligaene. Thomas Lehne Olsen vant for sin kanonscoring på frispark for LSK mot Molde i nest siste serierunde.

