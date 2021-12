Medier: Knutsen nærmer seg enighet med Bodø/Glimt

ntbsport

TV 2 skriver at «mye tyder på» at bergenseren skriver under på en ny avtale med den ferske seriemesteren. Ifølge kanalen fikk Knutsen et nytt og forbedret kontraktsforslag fredag som vurderes fortsatt.

Avisa Nordland skriver at det har vært nye samtaler med Knutsen og Glimt-styreleder Inge Henning Andersen og daglig leder Frode Thomassen etter ankomsten fra europacupkampen i Ukraina før helgen.

Knutsen tok over som hovedtrener for Glimt før 2018-sesongen. Etter 11.-plassen i 2018 har pilen kun pekt oppover. I 2019 ble det seriesølv, før den fantastiske gullsesongen i 2020 der Glimt vant suverent med 81 poeng og 103 scorede mål, begge rekorder i norsk fotball. Mandag gjenskapte Glimt bragden og gikk til topps på nytt.

Knutsen har vært linket til flere klubber i utlandet i tillegg til Rosenborg den siste tiden.

(©NTB)