Haaland og Dortmund møter Rangers i europaliga-playoff – tøft for Sørloths Sociedad

ntbsport

Dortmund leverte et svakt gruppespill i mesterligaen, og ble nummer tre i gruppen bak Ajax og Sporting. Erling Braut Haaland scoret tre mål i turneringen.

Dermed gikk turen ned til europaligaen for Haaland og hans lagkamerater. Der møter de skotske Rangers i kampen om åttedelsfinale. Gruppevinnerne i europaligaen er allerede klare for åttedelsfinale, mens toerne, samt de som røk ut av mesterligaen, skal spille en innledende runde for å komme seg dit.

Real Sociedad ble nummer to i sin gruppe i europaligaen, og må dermed ut i innledende runde. Der møter de tyske RB Leipzig, som røk ut fra sin mesterligagruppe i kamp mot Manchester City, Paris Saint-Germain og Club Brugge. Dermed blir det et møte med klubben som leier ham ut for Alexander Sørloth.

Trønderen har scoret to mål i turneringen hittil for Sociedad, der det siste kom i siste gruppekamp mpt PSV. Laget fra San Sebastian endte tre poeng bak gruppevinner Monaco.

Barcelona, som røk ut fra mesterligaens gruppespill for første gang på 21 år i høst, møter italienske Napoli i den innledende runden. Katalanerne har hatt en svært svak høstsesong, noe som kulminerte i at Ronald Koeman fikk sparken som hovedtrener.

Inn portene kom klubblegenden Xavi, men han greide ikke å redde videre spill i Europas største klubbturnering.

De første kampene spilles 17. februar.

Alle kampene:

Sevilla – Dinamo Zagreb, Atalanta – Olympiacos, RB Leipzig – Real Sociedad, Barcelona – Napoli, Zenit – Real Betis, Dortmund – Rangers, Porto – Lazio.

(©NTB)