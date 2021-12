Stabæk rykket ned etter marerittkamp – straffemiss og sluttkollaps

ntbsport

Det tunge nederlaget kom i en kamp der lite ville seg for Stabæk. Fredrik Haugen tente håpet da han dunket inn 1-1 etter 65 minutter, men mot slutten slapp gjestene til for mye i jakten på et seiersmål.

Espen Ruud var framme på en retur kvarteret før slutt og satte inn 2-1. Sju minutter senere punkterte Tobias Lauritsen kampen med sin 3-1-scoring.

Stabæk hadde muligheten til å skaffe seg momentum i kampen også i første omgang. Gjestene fikk straffe da Odd-keeper Leopold Wahlstedt felte Oliver Edvardsen. Målvakten rettet imidlertid opp feilen da han reddet straffesparket fra Fitim Azemi.

Med tap ender Stabæk på 25 poeng mot Branns 26. Dermed skal bergenserne spille kvalifiseringsfinale mot Jerv kommende onsdag.

