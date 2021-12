Rosenborg rotet bort Europa-sjansene i Hareides avskjed

ntbsport

Rosenborg fikk to raske mål mot og klarte aldri noen snuoperasjon. Lars-Christopher Vilsvik og et selvmål av Even Hovland etter 21 minutter gjorde det vanskelig.

Stefano Vecchia reduserte med 20 minutter igjen, og Rasmus Wiedesheim-Paul tente for alvor håpet etter 85 minutter, men det endte 2-2.

Lillestrøm vant 2-0 over Sandefjord, og dermed måtte trønderne konstatere at de hadde levert sin dårligste plassering i Eliteserien siden 2008.

4.-plassen i Eliteserien har mulighet til å spille i Europa neste sesong om et av de tre lagene foran på tabellen (Viking, Molde og Bodø/Glimt) vinner cupen. Samtlige lag er fortsatt med i turneringen som avgjøres til våren.

RBK-trener Åge Hareide kunngjorde sin avskjed i sommer. I mellomtiden har ikke klubben klart å finne hans erstatter. Glimts Kjetil Knutsen og Milos Milojevic har vært hyppig nevnt, og før helgen ble det også kjent at RBK har vært i samtaler med Kjetil Rekdal.

Marerittstart

Før 13 minutter var spilt, var den første kalddusjen et faktum. Vilsvik plasserte seg lurt i feltet og klinket ballen i mål via tverrliggeren etter en kort corner.

Sju minutter senere ble vondt til verre med Hovlands selvmål. Et innlegg fra høyre ble flikket videre og gikk via foten til Hovland og i eget nett.

Det var glissent på Lerkendal, og publikum buet idet de hvitkledde gikk inn til pause etter de første 45 minuttene mot Godset. Gjestene fra Drammen sto med kun åtte bortemål før sesongens siste kamp.

Håp

Hareide foretok tre bytter i pausen uten at det hjalp umiddelbart. Erlend Dahl Reitan holdt på å løpe ballen i mål bak André Hansen, men sisteskansen fikk kontroll.

Deretter var RBK nærmest. Markus Henriksen og Stefano Vecchia hadde gode muligheter like etter.

Vecchia var sikker da han satte sitt straffespark hardt og lavt nede i det venstre hjørnet. Håpet var med det tent, og de siste fem minuttene ble hendelsesrike etter reduseringen.

Reitans harde innlegg gikk via Wiedesheim-Paul, og da trengtes kun én scoring for muligheter for spill på kontinentet neste sesong, men det gikk ikke veien i Hareides siste kamp.

(©NTB)