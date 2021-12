Mercedes-protester avvist etter Verstappens VM-triumf

ntbsport

Like etter klokken 20 søndag kveld kom beskjeden om at Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) ikke tok Mercedes-protestene til følge.

Dermed blir resultatlista fra den dramatiske sesongavslutningen i Abu Dhabi noen timer tidligere stående.

Reagerte

Veldig overraskende var det samtidig ikke at Mercedes-laget valgte å legge inn protest. Ledelsen reagerte kraftig på at Verstappen fikk starte like bak Hamilton foran den siste runden på Yas Marina-banen etter at sikkerhetsbilen hadde vært ute på banen.

Bakgrunnen var at Williams-fører Nicholas Latifi krasjet på den 54. av totalt 58 runder. Løpet ble startet om igjen én runde før mål, og da Formel 1-ledelsen bestemte at de bilene som lå mellom Hamilton og Verstappen, men var tatt igjen med én runde, skulle kjøre forbi Hamilton og sikkerhetsbilen, slik at de to tittelutfordrerne ikke skulle være atskilt av andre biler.

Mercedes har protestert på at Verstappens frontvinge på et tidspunkt var litt foran Hamiltons med sikkerhetsbilen var på banen. De protesterte også på selve gjennomføringen av omstarten. Mercedes mente åpenbart at man ikke skulle ha satt løpet i gang igjen.

Kjørte forbi

Verstappen, som på det tidspunktet hadde nye dekk, kjørte forbi VM-duellant Hamilton i avslutningen. Briten hadde slitte dekk og klarte ikke å holde nederlenderen bak seg.

Etterpå jublet Verstappen og Red Bull-laget vilt for en stor og viktig triumf.

– Endelig litt flaks for meg, kommenterte Verstappen etter seieren.

Verstappen og Hamilton (Mercedes) har fulgt hverandre tett gjennom hele året, og i forrige VM-runde i Saudi-Arabia tettet førstnevnte luken slik at begge sto med 369,5 poeng i sammendraget foran søndagens avslutning.

