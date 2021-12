ntbsport

Det opplyser Det internasjonale sjakkforbundet (Fide).

– Fide er virkelig takknemlig for at Polen, et land med stolte sjakktradisjoner, foreslo å arrangere VM på så godt varsel. Jeg er sikker på at det blir et vidunderlig arrangement, sier Fide-president Arkadij Dvorkovitsj.

VM i hurtig- og lynsjakk spilles fra 25. til 31. desember. Magnus Carlsen er regjerende verdensmester i begge disipliner.

