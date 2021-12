Carlsen ble verdensmester for femte gang: – En lettelse

ntbsport

Katastrofetabben med sitt bondetrekk til g3 i trekk 23 gjorde at nordmannen kunne avgjøre VM med 7,5 mot 3,5 poeng. Nepomnjasjtsjij har dermed ingen mulighet til å ta igjen Carlsen, og det blir derfor ikke nødvendig til å spille de tre siste oppsatte partiene.

En smilende Carlsen møtte pressen etter seieren.

– Det var sikkert mange måter å vinne på, men jeg valgte en så sikker som mulig vei, sa verdensmesteren til NRK.

– Det er selvfølgelig veldig gøy. En lettelse å få det til. Gøy å gjøre det på en overbevisende måte enn de foregående gangene, la han til.

Tabbe

Russerens tvilsomme trekk var hans tredje store brøler i mesterskapet. Den første kom i det sjette partiet, og etter det klarte aldri «Nepo» å hevde seg igjen.

– Det var en stor opplevelse. Det var kanskje litt mer anspent enn jeg hadde trodd på forhånd. Jeg skal ta litt tid til å hvile og så evaluere hva som gikk feil, sa «Nepo» på pressekonferansen etter tapet.

– Jeg har noen områder å forbedre. I de kommende turneringene vil jeg spille bedre, fortsatte han.

– Ikke så store prøver

Magnus Carlsen ble verdensmester første gang i 2013 og har forsvart tittelen fire ganger etter den tid. Han klarte ikke å rangere denne tittelen opp mot de andre.

– Det er vanskelig å si. I andre VM-er kunne det gått på denne måten om jeg hadde hatt litt klaff og vunnet et parti tidlig, men jeg ble ikke satt på så store prøver, erkjente han.

Jan Nepomnjasjtsjij valgte en italiensk åpning og tok tidlig en poengmessig ledelse, ifølge sjakkcomputerne. Etter åtte trekk var det 0,4 poeng fordel «Nepo», men bare to trekk senere var pilen helt nøytral på 0,0 før den igjen bikket litt over på russerens halvdel.

I det 14. trekket kastet Carlsen jakka.

Sluttspill

Etter 20 trekk hadde Carlsen brukt 29 minutter mer tid enn opponenten. Pilen var igjen tilbake på stillingen 0-0, men så kom tabben som etter hvert ble avgjørende.

Etter hvert beveget det seg mot et tårnsluttspill hvor begge hadde hvert sitt tårn igjen, mens Carlsen hadde en bonde i overtall. Nordmannen marsjerte sin h-bonde over til motsatt side og fikk byttet til seg en dronning, og da var det over og ut for russeren.

Carlsen er også regjerende verdensmester i lyn- og hurtigsjakk. Fredag kom beskjeden at årets VM i lyn- og hurtigsjakk skal spilles i Warszawa.

