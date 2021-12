ntbsport

Villarreal ledet 3-0 etter 51 minutter etter to scoringer av Arnaut Danjuma og ett mål av Étienne Capoue. Ruslan Malinovskij og Duván Zapata reduserte for vertene, men det var ikke nok for det italienske laget.

Villarreal endte med det på ti poeng, ett poeng bak Manchester United. Atalanta skal til utslagsrunde om en plass i åttedelsfinalen i Europa League-sluttspillet.

Kampen skulle blitt spilt onsdag, men ble utsatt på grunn av heftig snøvær i Bergamo.

