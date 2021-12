Disse lagene møter hverandre i 2. divisjon

ntbsport

– Det er blitt en allnorsk serie. Vi har lag fra nord til sør. Vi ser alltid på de som rykker ned fra nivået over og fordele dem i hver sin avdeling. Det samme gjør vi med toerlag og nyopprykkede, sa Rune Pedersen i Norges Fotballforbund før oppsettet ble lagt fram.

Kongsvinger og Skeid vant hver sin avdeling i årets sesong og er klare for nivå to i 2022. Her er oppsettet for neste års 2. divisjon:

Avdeling 1:

Arendal, Egersund, Fløy, Kvik Halden, Moss, Notodden, Odd 2, Sotra, Strømmen, Staal Jørpeland, Ullern, Vard Haugesund, Ørn-Horten og Øygarden.

Avdeling 2:

Alta, Asker, Brattvåg, Eidsvold Turn, Bærum, Frigg, Gjøvik/Lyn, Hødd, Kjelsås, Levanger, Træff, Tromsdalen, Ull/Kisa, Vålerenga 2.

(©NTB)