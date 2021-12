Greenwood med kunstmål i United-uavgjort

ntbsport

Oppgjøret var helt uten sportslig betydning for United. De rødkledde var allerede klare for åttedelsfinale som gruppevinner, og det ga Ralf Rangnick en ypperlig anledning til å eksperimentere i sin andre kamp som midlertidig manager på Old Trafford.

Flere stjerner ble spart, og blant dem var Cristiano Ronaldo og Marcus Rashford. I stedte fikk den svenske 19-åringen Anthony Elanga sjansen på topp.

Men det var en annen og langt mer profilert unggutt som markerte seg. Etter ni minutter greide Greenwood på spektakulært vis å score på et innlegg fra Luke Shaw. Han fikk ballen litt bak seg, men kastet seg rundt og gjorde 1-0 helt inntil stolpen.

Manchester United hadde sjanser til å doble ledelsen. Juan Mata var svært nær 2-0, men en enorm Young Boys-blokk stoppet veteranen.

I stedet skulle sveitserne få utligningen like før pause. Fabian Rieder (19) utnyttet rot hos hjemmelaget og dunket nådeløst inn 1-1.

Young Boys endte sist i gruppe F. Torsdag blir det klart hvem av Atalanta og Villarreal som følger United videre i mesterligaen. Den kampen skulle egentlig vært spilt onsdag, men mye snøvær i Bergamo tvang fram en utsettelse.

