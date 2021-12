Glimt-spiller nektet innreise til Ukraina

ntbsport

Glimt spiller europacupkamp borte mot Zorja Lugansk torsdag. Der kan de måtte klare seg uten Boniface, som ble stoppet i passkontrollen på flyplassen tirsdag kveld.

Årsaken er at klubben ikke har sørget for å ha med seg de riktige dokumentene for å få sin nigerianske spiss inn til Ukraina.

– Det er bare å beklage. Dette burde ikke ha skjedd. Det er en glipp fra våre side, sier daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt til Avisa Nordland.

Glimt skal ha forhandlet med ansatte på flyplassen i flere timer uten gjennomslag. Boniface måtte overnatte der, og ved 14-tiden onsdag var han fortsatt på flyplassen.

– Vi må konkludere før eller senere. Victor kan ikke sitte i det uvisse så lenge. Han har allerede sittet lenge nok der han er. Enten så får vi han hit til hotellet vårt, eller så må vi sende en person herfra som setter kursen sammen med Victor tilbake til Norge, sier Thomassen.

(©NTB)