Barcelona ute av mesterligaen – tidligste exit på 21 år

For første gang siden 2000/01-sesongen er den spanske storklubben ute av den gjeveste europacupen før cupspillet. Barcelona greide kun å vinne to av seks kamper og sa adjø med begredelige 2-9 i målscore.

Nå venter spill i europaligaen for katalanerne. Benfica slår følge med Bayern som gruppetoer.

– Vi har en elendig følelse nå. Dette er ikke hva vi ønsket, og verken klubben eller fansen fortjente å oppleve dette. Vi er i en tøff og vanskelig situasjon, og det smerter veldig. Det er mange ting som har ført oss hit, sa Barcelonas midtbanestjerne Sergio Busquets til DAZN etter tapet.

Klasseforskjell

Thomas Müller tok Bayern i føringen med et hodestøt etter 34 minutter. Han stanget inn et innlegg fra Robert Lewandowski. I et par sekunder trodde Ronald Araújo at han hadde klarert unna i tide, men på dommerens klokke vibrerte det for scoring.

Etter målet ble klasseforskjellen på lagene tydelig. Det var som om Bayern steppet opp et par hakk, og snaut ti minutter senere sto det 2-0. Leroy Sané fikk kjempetreff fra distanse og sendte ballen nesten midt i mål.

Det var en scoring Marc-André ter Stegen burde ha avverget.

Vertene herjet videre etter hvilen. I det 62. minutt styrte unggutten Jamal Musiala (18) inn Bayerns tredje nettkjenning på en perfekt 45-graderspasning fra Alphonso Davies.

– Det er helt riktig at vi nå ikke er blant de beste i Europa. Ellers hadde vi kvalifisert oss til neste runde. Sannheten er at Bayern var overlegne, men jeg har sagt til spillerne mine at dette skal være vårt vendepunkt, sa Barcelona-trener Xavi Hernández til Movistar.

– Målet vårt nå er å vinne europaligaen, la han til.

Full pott

Barcelona kom til München som et presset lag. Katalanerne visste at seier trolig var det eneste som kunne redde mesterligasesongen. De fikk en positiv start, og etter en halvspilt omgang kom Ousmane Dembélé til kampens første sjanse. Han blåste ballen over tverrliggeren.

Benfica gjorde jobben ved å slå Dynamo Kiev 2-0 i egen storstue. Roman Jaremtsjuk og Gilberto gjorde målene med seks minutters mellomrom tidlig i kampen. Resultatet fra Portugal forverret Barcelonas forutsetninger.

I likhet med Ajax og Liverpool feiet Bayern gjennom gruppespillet med full pott (18 poeng). Benfica plukket åtte, mens Barcelona stoppet på sju og Dynamo Kiev på ett.

