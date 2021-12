Landslagsspiller Utland legger opp – orker ikke ny flytteprosess

ntbsport

Det bekrefter landslagsspilleren i en melding lagt ut på egen klubbs nettsider og hos Norges Fotballforbund. Avisen Nidaros var først ute med å omtale beslutningen.

– Fotballen har vært en stor kjærlighet og betydd veldig mye for meg. Siden jeg var 12 år og bestemte meg for at jeg skulle spille for landslaget har jeg brukt tiden min på å bli så god som jeg kan i fotball. Nå har jeg levd i fotballbobla i mange år og er så glad, stolt og takknemlig for alt jeg har fått vært med på, sier Utland til fotball.no.

– Jeg var egentlig motivert for å ta ett år til og målet var EM i England, men nå fikk jeg ikke ny kontrakt med Rosenborg. Jeg kjenner at jeg ikke klarer å bruke den energien jeg hadde tenkt å bruke på fotballbanen på å flytte og starte på nytt igjen. Jeg har gjort det en del ganger nå og vet at det krever mye av meg, fortsetter hun.

Landslagsprofil

29-åringen har i flere år vært en sentral brikke på det norske kvinnelandslaget. Så sent som i 10-0-seieren over Armenia i forrige uke scoret hun to ganger.

Spissen står med 65 A-landskamper og 26 mål. Hun debuterte på landslaget i 2015 og har spilt i tre mesterskap.

– Vi har hatt noen samtaler med henne. Det er synd at hun velger å slutte, for hun kunne hatt noen fine år til på fotballbanen, men vi respekter selvfølgelig hennes beslutning. Vi ønsker henne lykke til videre i livet utenfor fotballen, sier landslagssjef Martin Sjögren.

Kritiserer klubben

Utland er på utgående kontrakt med klubblaget Rosenborg. Den blir altså ikke forlenget. Landslagsprofilen mener hun fikk beskjeden for sent.

– Jeg håper at klubben lærer av det her og ikke gjør noe slikt igjen. Jeg vil ikke at noen av mine lagvenninner skal oppleve dette. Det kjente jeg på som veldig skuffende, sier Utland om den sene beskjeden, sier hun til TV 2.

– Hun hadde sikkert muligheten til å fortsette karrieren, så det er veldig synd at hun velger å gi seg. Vi vet at hun har trivdes veldig godt i Trondheim, men dessverre er toppidretten av og til slik at vi må ta fryktelig kjipe avgjørelser, sier trønderklubbens trener Steinar Lein til Nidaros.

Utland har spilt for Rosenborg de to siste sesongene. Før det var hun England-proff i klubben Reading. 29-åringen har også spilt for svenske Rosengård, Røa, Trondheims-Ørn, Amazon Grimstad og Fløya.

