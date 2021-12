Haaland scoret to i Dortmunds mesterligaavskjed

ntbsport

Donyell Malen var spiss for Dortmund fra start, og nederlenderen takket for tilliten da han ga vertene ledelsen etter 28 minutters spill. 22-åringen ble spilt fri av Jude Bellingham, og selv om avslutningen ikke var av topp klasse, var det nok til at ballen snek seg i mål.

Like før pause ble jobben langt enklere for Dortmund da Besiktas' brasilianske midtstopper Welinton ble utvist. På ulovlig vis stoppet han Mahmoud Dahoud på vei mot mål i boksen.

Med rødt kort til Besiktas og et straffespark som Marco Reus enkelt satte i mål, hadde Dortmund full kontroll inn til pause.

Reus la på til 3-0 etter et flott dribleraid etter 53 minutter, før det var klart for Haaland. Nordmannen kom inn med en halvtime igjen å spille og scoret to ganger med hodet.

Dermed ble det en verdig avskjed i Champions League for Haaland og Dortmund. Laget endte uansett på 3.-plass og skal spille i europaligaen fremover.

– Presspillet vårt var utrolig bra i første omgang. Nå må vi akseptere at vi er i europaligaen. Vi har ikke hatt jevne nok prestasjoner denne sesongen, sa Reus.

Toppscorer

I Amsterdam tok den suverene gruppevinneren Ajax imot tabelltoer Sporting Lisboa. Gjestene hadde mye å revansjere etter å ha tapt 1-5 da lagene møttes i Portugal.

I den kampen scoret Sébastien Haller sine fire første mål i mesterligaen, og den franskfødte ivorianeren har opprettholdt målformen siden. Nytt mål ble det også tirsdag da han scoret på straffespark etter åtte minutter. Dermed har Haller gjort nettsus i sine seks første kamper i Champions League, og det er rekord.

Nuno Santos utlignet for Sporting etter 22 minutter, men Anthony Santos sendte Ajax i føringen igjen like før pause. Den brasilianske kantspilleren var iskald etter at Sporting spilte bort ballen i egen 16-meter.

I 2. omgang gjorde David Neres og Steven Berghuis hvert sitt mål for Ajax. Deretter reduserte Bruno Tabata til 2-4 for Sporting.

Med sitt tiende mål er Haller igjen toppscorer i Champions League. Bak følger Robert Lewandowski med ni før polakken og hans Bayern München tar imot Barcelona onsdag.

Tyskerne er allerede videre som gruppevinnere, mens Barcelona helst bør vinne for å ta seg videre. Bayern svever høyt om dagen etter at de slo Haalands Dortmund 3-2 i Bundesliga.

Hvile for Haaland

Det var Haalands første kamp fra start på 45 dager. Nordmannen spilte 80 minutter mot Bayern, og det var lenger enn Dortmund-trener Marco Rose hadde planlagt. Han varslet før tirsdagens kamp at jærbuen kom til å få minimalt med spilletid i lagets siste kamp i mesterligaen for denne gang.

Haaland har hatt flere skadeopphold. Den norske landslagsstjernen innledet sesongen forrykende før han pådro seg en lårsmell 19. september. Da gikk han glipp av tre ligakamper samt landskampene mot Tyrkia og Montenegro.

Etter den skaden gjorde han comeback med to mål i Bundesliga-oppgjøret mot Mainz, før en hofteskade satte han ut av spill i en ny drøy måned.

Han har dermed heller ikke hatt noen særlig sjanse på å forsvare toppscorertittelen i Champions League. Tirsdagens to mål pyntet på statistikken, der Haaland står igjen med tre mål på tre kamper i mesterligaen denne sesongen.

(©NTB)