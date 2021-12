Gladmelding for Graham Hansen – tilbake i Barcelona-troppen

ntbsport

Det bekrefter den spanske klubben på sin Twitter-konto tirsdag.

Graham Hansen var nylig gjennom hjerteundersøkelser og et lite inngrep. Hun har ikke spilt for klubblaget Barcelona de siste ukene.

Barcelona-stjernen deltok heller ikke på den siste landslagssamlingen.

– I og med at hun ikke er i gang i Barcelona ennå, så er det best at hun bruker tiden på å komme seg tilbake der gjennom klubbmiljøet og oppfølgingen der. Ting har gått bra, men det er litt for tidlig å reise på samling. Det har vi selvsagt full forståelse for, sa landslagssjef Martin Sjögren da.

Graham Hansen har ikke spilt kamp siden 31. oktober. Da ble hun byttet ut tidlig i seriekampen mot Real Sociedad. Årsaken skal ha vært at hun hadde høy puls.

I etterkant var landslagsprofilen gjennom grundige medisinske tester. De resulterte i at Barcelonas medisinske team konkluderte med at et lite inngrep ville være fornuftig.

I etterkant takket Graham Hansen for støtten på sin Instagram-konto.

– Jeg er så takknemlig for dem. Jeg hviler og lar tiden lege meg tilbake i form, skrev hun.

Nå er det etter alle solemerker duket for comeback på banen.

