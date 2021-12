Ingen tilskuere under hoppukerenn og Tour de Ski i Tyskland

ntbsport

Det opplyser den tysk-østerrikske hoppuka på sine nettsider. Beslutningen bekreftes av Tour de Ski-arrangørene i Oberstdorf.

Helsemyndighetene i Bayern gjorde en rekke nye tiltak gjeldende fra sist fredag for å begrense spredningen av koronaviruset. Disse får også konsekvenser for muligheten til å slippe inn tilskuere under idrettsarrangementer.

Hoppukearrangørene opplyser at solgte billetter trekkes tilbake og refunderes. Det samme gjelder dem som allerede har sikret seg billetter til Tour de Ski-rennene i langrenn i Oberstdorf 31. desember og 1. januar.

– Dessverre gir ikke de nye retningslinjene for Bayern-regionen oss noe rom å manøvrere i. Det er synd, fordi vi hadde spesialutviklet et strålende smittevernsystem. Men hopprennene våre regnes selvsagt som profesjonell idrett, og slike arrangementer må finne sted uten tilskuere fra nå av, sier Florian Stern i organisasjonskomiteen i hoppuka.

Skulle tiltakene som er gjort gjeldende bli lempet på i løpet av de neste tre ukene, er arrangørene forberedt på å reagere raskt.

– Vi forventer ikke det slik ting er nå. Men vi er selvsagt fleksible og kan starte billettsalg i løpet av få timer. Det kan gjøres rett før jul også, dersom det er nødvendig, sier Michael Maurer, leder i Partenkirchen Ski Club.

Hvorvidt det blir tilskuere under de to avsluttende hopprennene i Innsbruck og Bischofshofen, blir klart når østerrikske myndigheter skal ta stilling til sine nye tiltak.

