RB Leipzig-manageren ferdig

Det opplyser Bundesliga-klubben om på sitt nettsted.

RB Leipzig ligger på 11.-plass etter 14 kamper, og har seks tap hittil i årets ligasesong. 1-2-tapet for Julian Ryerson og Union Berlin fredag ble den siste kampen for Marsch, som tok over Leipzig-laget foran sesongen etter å ha kommet fra RB Salzburg.

Assistenten Achim Beierlorzer tar nå over laget til det har kommet en erstatter på plass. Klubben skriver at etterfølgeren ikke er langt unna å bli bekreftet.

Beierlozer skal lede laget i mesterligakampen mot Manchester City kommende uke.

