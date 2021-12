Newcastle tok sin første seier for sesongen

ntbsport

Med nye rike eiere fra Saudi-Arabia har mange ventet at Newcastle fort kan bli en ny stormakt på balløya, men denne sesongen har lignet langt mer på en nedrykkssesong enn en mestersesong.

Med åtte uavgjort og sju tap på sine 14 første kamper var Newcastle det eneste gjenværende laget i Premier League uten seier før møtet med Burnley.

Heller ikke i ligacupen har Newcastle klart å vinne. Der ble det exit etter straffesparkkonkurranse i 3. runde mot nettopp Burnley.

Mot samme lag i ligaen sørget Wilson for 1-0 etter 40 minutter. Han utnyttet at Burnley-keeper Nick Pope fomlet ett innlegg rett i beina på den engelske spissen.

Newcastle er nå bare tre poeng bak Burnley, som også er under nedrykksstreken.

Mohamed Elyounoussi slapp til som innbytter mot slutten av Southamptons hjemmekamp mot lokalrivalen Brighton. Da ledet vertene 1-0 etter en scoring fra Armando Broja, men åtte minutter på overtid glapp seieren.

Neal Maupay sørget for det i kjølvannet av et frispark. Brighton-spissen dunket inn 1-1 via stolpen.

