Kjetil Jansrud med korsbåndsskade – potensielt karrieretruende

– Vi har foreløpig fått konstatert skade på korsbånd og innvendig sidebånd. Kjetil reiser hjem med laget mandag, der vil han få en ny vurdering, sier alpinlandslagets lege Marc Strauss i en pressemelding.

– Det er for tidlig å si noe om eventuell operasjon og skadeomfang, fortsetter han. Det spøker hardt for OL i Beijing.

Jansrud kjørte ut i super-G-rennet fredag og holdt seg til kneet etter å ha kjørt inn i nettet. Etter hvert tok han på seg skiene igjen og kom seg ned til målområdet på egen hånd.

Etter å ha gratulert lagkameraten Aleksander Aamodt Kilde med seieren dro han til det lokale sykehuset for en sjekk.

Jansrud sa i intervjuet med TV 3 at han trodde det kunne være snakk om en kneskade.

Omfanget av kneskaden vil avgjøre om han klarer å komme seg tilbake til alpinløypa eller ikke. Hvis det er snakk om en alvorlig korsbåndskade, ryker sesongen for Jansrud. Det kan ta opp til et år å trene seg opp igjen etter en slik skade.

Og Jansrud har sagt til både NTB og andre medier at det sannsynligvis er over etter denne sesongen. Det har ligget i kortene at verdenscuprennene i Kvitfjell til vinteren ville bli hans farvel med aktiv idrett.

– Ja. Det er ikke helt sikkert, men det er med så stor sannsynlighet at jeg velger å si det, sa Jansrud til NTB i starten av november.