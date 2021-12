Karlsson slo Johaug i sekunddrama på Lillehammer

ntbsport

Johaug ble slått av Frida Karlsson på 10 km klassisk i Ruka forrige lørdag. Johaug fikk derimot revansje på jaktstart i fri teknikk dagen etter. Hun var da rundt 20 sekunder raskere enn svenske stjernen.

Lørdag skulle tiden være knappere. Den svenske stjernen vant med fattige 0,3 sekunder. Dermed har Karlsson vunnet to mot Johaugs ene renn i årets sesong.

Karlsson var naturligvis svært fornøyd etter den knepne seieren.

– Det var tight i dag. Det var morsomt. Jeg var nervøs og jeg trodde egentlig ikke at det skulle gå. Det var morsomt å vinne, sa Karlsson.

Sekunddrama

Karlsson hadde en forrykende åpning og var 1,5 sekunder raskere enn Johaug på den første kilometeren. Hun er kjent for å åpne med god fart, men på den neste passeringen var derimot Johaug 0,4 sekunder foran.

På den neste passeringen var Johaug 0,2 sekunder foran Karlsson, og på neste passering var Karlsson 0,1 sekunder foran. Det var altså uhyre jevnt.

Johaug ledet med 0,4 sekunder med 200 meter igjen, men til tross for at hun ga alt på oppløpet ble det altså 0,3 sekunder for sent.

Emosjonell Fossesholm

Helene Marie Fossesholm leverte et sterkt løp på Lillehammer, men tapte tredjeplassen for amerikanske Rosie Brennan. Hun var til slutt fem sekunder bak Brennan. Etter løpet snakket hun om presset hun har følt på.

– Det var stort. Det har ikke vært verdens letteste høst. Når jeg da klarer å gå et bra renn her betyr det mye, sa en emosjonell Fossesholm.

Tiril Udnes Weng tok 6.-plass, mens Heidi Weng og Ragnhild Haga kom på henholdsvis niende- og tiendeplass. Ingvild Flugstad Østberg ble nummer 14.

