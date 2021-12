Ishockey: Stjernen økte serieledelsen med ny seier

ntbsport

Stjernen hadde full kontroll tidlig og ledet 3-0 før den første pausen. Austin Cangelosi og to scoringer fra Jonathan Hermansson sørget for det. Ledelsen ble økt til 5-1 før siste periode.

Stjernen sikret inn 6-3-seier og økte forspranget til Stavanger Oilers. Tabelltoeren tapte borte mot Sparta etter en intens straffeslagkonkurranse, der Sander Thoresen scoret to ganger for vertene.

Jarrett Burton utlignet for Oilers tidlig i den andre perioden etter at Emil Lundberg hadde utnyttet overtallsspill og sørget for Sparta-ledelse i åpningsperioden.

I tredje periode var det først Oilers' tur til å score i overtall, før Sparta svarte med samme mynt da det gjensto ti minutter igjen å spille. Det ble ingen flere scoringer i forlengningen, og kampen trengte straffeslagkonkurranse for å kåre en vinner. Der var Sparta sterkest.

Frisk Asker vant i likhet med Stjernen 6-3. Seieren kom mot Grüner, som ligger nest sist på tabellen.

Aller sist ligger Manglerud Star, som fikk sin kamp mot Vålerenga utsatt. Sistnevnte har slitt med både skader og koronatrøbbel den siste tiden.

(©NTB)