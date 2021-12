Tiril Udnes Weng med karrierens første pallplass: – Dritgøy!

ntbsport

Svenske Maja Dahlqvist vant for annen helg på rad, og denne gangen ble det seier foran USAs veteran Jessie Diggins.

Nes-løperen Tiril Udnes Weng tok sin første individuelle pallplass i verdenscupen.

Da var det ikke rart at hun var mer glad enn hun pleier. Hun jublet og løftet hånden i været da hun passerte mållinjen.

– Dette var dritgøy. Det var en ny følelse, og jeg har jobbet hardt for det. Det føles veldig godt.

– Hva er det som gjør at du lykkes nå?

– Det var bare det siste lille ekstra som manglet i fjor, og jeg har jobbet mye med skøyting og dobbeltdans, og i dag klaffet det med ski og løyper også, sa 25-åringen til NTB.

Vinneren Dahlqvist fikk en tøffere vei til seier i Lillehammer enn i Ruka. Tiril Udnes Weng lå som klistret til ryggen hennes gjennom hele finalen. På oppløpet måtte hun slippe nevnte Diggins forbi seg.

Match

Tiril håper på mer. Kanskje kan det komme allerede denne sesongen.

– Jeg kjenner at jeg kan være med å matche de to foran meg, så det er gøy. Jeg kunne utfordre dem litt, men jeg manglet det siste lille giret.

Tiril Udnes Weng har sakte, men sikkert nærmet seg verdenstoppen.

– Jeg har trent mye og har gjort alt jeg kan for å bli bedre på ski. Det er godt å kjenne at man får betalt for det.

– Kan du vinne renn?

– Ja. Det tror jeg faktisk. Jeg føler ikke at det er umulig å slå de to som er foran meg i dag, og jeg vet også at det sitter et par gode svensker hjemme som kan gå fort. Det skal ikke være lett å vinne, men det skal ikke være umulig.

Tvillingsøsteren Lotta gikk glipp av finalen med knappest mulig margin.

Stas

Landslagstrener Ola Vigen Hattestad var stolt av eleven. Han har gått og ventet på at nettopp dette skulle skje.

På en dag da normalt sterke Maiken Caspersen Falla ikke hadde dagen, slo en annen norsk jente til.

– Det er kjempestas og veldig gøy. Tiril var nærme et par ganger i fjor også, og sånn sett er det ingen store overraskelse. Det var litt ventet. Jeg hadde trodd at hun eller Lotta kunne være på pallen i dag. Tiril var veldig sterk, og det var gøy å se.

– Hva er hun blitt bedre på?

– Hun har tatt steg for steg hvert år, og hun har trent mer i lange sprintløyper. Hun har bedre kapasitet og tåler høyere fart over tid.

– Og hun lykkes på en dag da Falla ikke hadde noen finaleplass i seg?

– Ja. Vi har måtte lene oss mye på Maiken i det siste. Lotta var bare noen tusendeler unna finale hun også. Det er gøy å se at vi er på gang. Det er bra at flere kan være med å dra lasset.

