Rangnick: – Umulig å si nei til Manchester United

Det avslørte tyskeren da han fredag formiddag holdt sin første pressekonferanse som midlertidig United-sjef. Rangnick har fått jobben i et halvt år og skal forsøke å snu trenden etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken.

– Da Chelsea kontaktet meg, snakket de bare om å bli midlertidig manager i fire måneder, og det var ingen planer for noe samarbeid utover det. Her snakker vi om 6,5 måneder og deretter, som dere vet, to år i en rådgiverrolle.

– Og når alt kommer til alt; når Manchester United tilbyr deg en slik rolle, er det ikke mulig å si nei, sa Rangnick, som viste at han hadde glimt i øyet og leverte flere underholdende anekdoter underveis i pressekonferansen.

Liten tid

63-åringen var på tribunen da United slo Arsenal 3-2 torsdag, og han leder laget for første gang mot Crystal Palace søndag. Derfor måtte han innkalle til en tidlig pressekonferanse.

– Det er nok det tidligste pressekonferansen i mitt liv (klokken 9 britisk tid). Men på grunn av at vi har neste kamp på søndag og den første treningen i dag, var det ikke noe annet alternativ.

Rangnick har nemlig ikke god tid foran sin første hjemmekamp. Han tror heller ikke han kan endre mye på så kort tid, men sier at det handler om å gjøre forutsetningene best mulig for å vinne neste kamp.

– Jeg har kanskje én skikkelig treningsøkt med laget. Og det er ikke så mye jeg får endret der. Men jeg skal snakke med spillerne og la dem få vite hva min tilnærming er, sa Rangnick og la til:

– De viktigste målet for meg de neste ukene er å gi laget mer balanse. I går slapp vi inn to mål igjen, og når du ser på snittet, slipper man inn nesten to mål per kamp. Det er rett og slett for mye.

Fikk Solskjær-råd

Den nye Manchester United-sjefen avslørte også at han har snakket med Ole Gunnar Solskjær for å få råd om jobben. Nordmannen ledet United i nesten tre år før han fikk sparken 21. november.

– Jeg snakket med Ole i nesten to timer på telefonen foran Chelsea-kampen på søndag, og han var sjenerøs og ga meg sine tanker om laget.

Rangnick er klar på at dagens United-stall er kvalitetsmessig bra nok til å kjempe i toppen, men at han har en jobb å gjøre.

– Jeg er mer enn fornøyd med spillerne vi har her, og troppen er i hvert fall ikke for liten. Jeg vil forsøke å hjelpe disse enestående, talentfulle spillerne til å kontrollere kampene og holde ballen unna sitt eget mål.

