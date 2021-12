Nedslående VM-beskjed for Danmark: Mesterskapet over for Rej

ntbsport

Like etter pause hørtes et skrik i hallen i Granollers. Rej falt sammen og tok seg til sitt høyre kne. Hun ble etter hvert brakt ut av arenaen på en båre.

Fredag ble det bekreftet at hun pådro seg en leddbåndsskade som gjør at turneringen nå er over for henne, opplyser Det danske håndballforbundet.

– Jeg ønsker jentene alt det beste, sier Rej.

Uhellet skjedde da Rej og lagvenninne Mette Tranborg løp i hverandre.

– Jeg landet oppå kneet hennes. Det er fryktelig å være vitne til. Jeg har selv blitt alvorlig kneskadd tidligere i karrieren, sa Tranborg til den danske avisen Ekstra Bladet.

Danskene har hentet inn Michala Møller som 18. spiller i troppen.

Danmark slo Tunisia 34–16 og har igjen gruppekamper mot Sør-Korea og Kongo-Brazzaville.

