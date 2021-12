Mari Leinan Lund ut i ledelse på Lillehammer

ntbsport

Mari Leinan Lund vant hoppingen med 98 meter, og hun var 5,1 poeng foran italienske Annika Sieff.

– Det var flotte og like forhold og et fint hopprenn. Skulle hatt noen få sekunder til Gyda, men jeg håper å holde henne bak meg. Det gjelder å trykke på og gå fort, sa Leinan Lund til FIS.

Italienske Sieff har vært god i hoppingen sin og skal etter rapportene tatt store steg i langrennssporet. Hun landet på 92,5 meter, og hun går ut 20 sekunder bak Leinan Lund.

VM-vinner Gyda Westvold Hansen var sist ut i hoppingen. Med 90,5 meter går hun ut på tredjeplass – 0.39 bak lagvenninnen. Under NM på Beitostølen for to uker siden hadde Leinan Lund minuttet til gode på Hansen. Da holdt det så vidt til NM-gull.

Ida Marie Hagen var tidlig ute og landet på 91 meter. Dermed går hun ut 1.52 minutter bak på en sjetteplass. Lillesøster Marte Leinan Lund går ut 2.12 minutter bak på en 7.-plass etter 82 meter.

Slik gikk det med de andre norske utøverne: 23) Hanna Midtsundstad 71,5 meter – 4.16 bak, 25) Thea Øihaugen 68 meter – 4.53 bak.

Oda Leiråmo var først ut i et verdenscupstevne på norsk jord og landet på 58 meter. Hun starter sist 6.34 minutter bak lederen.

Langrennet over 5 kilometer går 14.30 på Birkebeineren skistadion.

