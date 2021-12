Kleveland best i Big Air-kvalifisering

ntbsport

Det er også Hanne Eilertsen i kvinneklassen. Hun var eneste norske deltaker i den kvalifiseringen og tok den åttende og siste finaleplassen med 82,00 poeng i første forsøk. Det holdt med et kvart poengs margin. Reira Iwabuchi fra Japan var best med 98,25.

Kleveland fikk 94,75 poeng for sitt beste forsøk i kvalifiseringen i Steamboat i USA, og var med det i en klasse for seg. Mark McMorris var nest best i hans heat med 86,75, mens kinesiske Su Yiming vant det andre heatet med 93,00.

Røisland fikk 84,75 i sitt beste forsøk og tok den femte og siste finaleplassen i sitt heat.

De øvrige nordmennene tok seg ikke videre. Markus Olimbstad ble nummer 18 (69,75) og Fridtjof Tischendorf nummer 26 (61,25).

