Hovland med god runde to på Bahamas – litt bak teten

Han er på sju slag under par totalt. Amerikanske Bryson DeChambeau leder på elleve slag under par etter at han gikk annen runde på sterke åtte slag under par.

Hovland startet sterkt med en birdie på hull nummer én og tre før han gikk på en bogey på hullet etter fredag.

På hull sju fikk han en ny birdie før han måtte vente til hull nummer elleve på den neste. Da hadde han gått hullene mellom på par.

På hull nummer 14 fikk han bogey før han kom seg tilbake til tre slag under par med birdie på hullet etter. De øvrige hullene gikk han på par.

Turneringen på Bahamas samler kun 20 spillere i verden og er kjent for å være golflegenden Tiger Woods' egen turnering.

De tolv beste spillerne på verdensrankingen får automatisk invitasjon, mens de åtte andre er spillere Woods selv inviterer samt sponsorinvitasjoner.

