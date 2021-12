Tuchel hardt ut etter sliteseier: – Vi stjal tre poeng

ntbsport

Kampen ble stoppet på stillingen 0-0 i det 13. minutt på grunn av at en tilskuer fikk akutte helseproblemer. Spillerne ble sendt i garderoben. Etter omkring 30 minutter ble kampen satt i gang igjen.

Etter det sendte Mason Mount Chelsea i føringen, men Emmanuel Dennis utlignet like før pause. Hakim Ziyech ble matchvinner for Chelsea snaut 20 minutter. Den tyske treneren Thomas Tuchel var ikke nådig i sin oppsummering:

– Dette er ikke oss. Vi var absolutt ikke klare for denne kampen. Kanskje jeg bommet i tilnærmingen for å få laget klart, sa Tuchel til Amazon.

– Vi stjal tre poeng. Det er ikke vits å snakke rundt det. For første gangen føles det som en heldig seier, la han til etter det som ble en kamp utenom det vanlige i Watford.

Chelseas medisinske team løp opp på tribunen da hendelsen oppsto tidlig i kampen.

På høyttaleranlegget ble det opplyst at tilstanden til vedkommende som fikk behandling på tribunen, er stabil. Spillerne kom ut i det samme øyeblikket til en fem minutters oppvarming før kampen ble satt i gang igjen.

Lukaku tilbake

Etter å ha vært helt på høyde med Chelsea de første 45 minuttene, maktet Watford å henge med også etter hvilen. Romelu Lukaku gjorde sitt comeback for Chelsea, og tre minutter senere scoret de blåkledde.

Watford kjempet på for utligning på tampen. Det ga også en stor mulighet for Ziyech til å sette inn sitt andre, men keeper Daniel Bachmann reddet.

I løpet av de seks overtidsminuttene var de gule stort sett i angrep, men Chelsea forsvarte seg godt og viste hvorfor de kun har sluppet inn åtte mål så langt denne sesongen.

Joshua King sto med to mål på de to siste kampene for Watford, men klarte ikke å forlenge rekken mot det solide London-laget.

– Vi fortjente minst et poeng, men slik er fotball. Jeg er tilfreds med prestasjonen, sa Watford-manager Claudio Ranieri til BBC.

Watford har bare tre lag bak seg på tabellen. Det er bare tre poeng ned til Burnley og Norwich, som begge tok poeng i midtukerunden. Burnley spilte 0-0 borte mot Wolverhampton onsdag.

Annen hendelse

Også i kampen mellom Southampton og Leicester opplevde man en «medisinsk nødsituasjon» på tribunen. Det var i pausen, så spillerne fikk et lengre opphold i garderoben enn vanlig før kampen ble satt i gang.

En lignende situasjon oppsto for halvannen måned siden i kampen mellom Newcastle og Tottenham. Like før pause stormet helsepersonell opp på tribunen med en hjertestarter etter at en supporter hadde falt om. Vedkommende ble fraktet til sykehus og overlevde. Den gangen var spillerne i garderoben et drøyt kvarter.

