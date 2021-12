Samuelsson knuste de norske i Östersund – Christiansen beste nordmann igjen

ntbsport

Svensken noterte seg for én bom, men gikk enormt raskt i sporet på den siste runden i tolv minusgrader på hjemmebane. Emilien Jacquelin tok på 2.-plassen foran Quentin Fillon Maillet.

Samuelsson tok sin åttende verdenscupseier. Samuelsson vant også søndagens sprint foran Christiansen og Thingnes Bø.

Christiansen var ti sekunder unna en pallplass. En strafferunde på siste skudd tok trolig fra ham den.

– Det var fire bra skudd, så kom det siste litt tidlig opp høyre. Men «Sebbe» (Samuelsson) var utrolig sterk i dag. Jeg hadde ikke vunnet med null en gang, så det var kanskje like greit at jeg fikk den bommen i dag, sa Christiansen til SVT.

– Vi blir knust

Sturla Holm Lægreid ble eneste nordmann uten bom. Han var ni sekunder bak Christiansen og på plassen bak ham.

Tarjei Bø kopierte Christiansen og fikk en sur bom på tampen av sin serie og kom på 8.-plass.

– Prestasjonen er ganske bra. Det er alltid noe som kan bli bedre. Vi blir knust av Sebbe, men vi må begynne en plass. Jeg var nærmere enn i sprinten på søndag. Jeg var tøffere fra start og hang bedre med, sa Tarjei Bø.

Johannes Thingnes Bø har vist stigende form etter sykdom. På liggende ble det én bom, og i mål var han på 9.-plass, seks sekunder bak sin bror.

Nye konkurranser

Sivert Guttorm Bakken lå på 2.-plass etter første skyting. Bakken gikk med blått startnummer som bevis på at han er beste i verdenscupen under 25 år. To ekstrarunder gjorde at han forsvant nedover på listen.

Johannes Dale noterte seg for to bom på siste stående og hadde ikke så mye å gå for på den siste runden.

Lørdag og søndag er det stafett og jaktstart i Östersund.

(©NTB)