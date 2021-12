Salah i toppform da Liverpool vant byderbyet

ntbsport

Med «kun» ett mål på de tre foregående kampene var Salah tilbake og scoret sitt 12. og 13. mål for sesongen. Han har fire mål ned til Jamie Vardy på toppscorerlista i Premier League for øyeblikket.

– Han var sint etter kampen, for han ønsket å score et tredje også, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp til Amazon Prime.

– Dette var klart den beste bortekampen mot Everton siden jeg kom til klubben.

Både Chelsea og Manchester City gjorde jobben, så det betyr at de rødkledde stadig er to poeng bak Chelsea og på tredjeplass. Fra den nevnte trioen er det nå sju poeng ned til neste lag (West Ham) på tabellen.

Liverpool har ett tap på sine 23 siste kamper i ulike turneringer. Det kom mot West Ham (2-3) i Premier League for snaut to uker siden. Liverpool har også satt engelsk rekord ved å score minst to mål i 18 kamper på rad i ulike turneringer.

Brennhet

Det var Jordan Henderson som bredsidet inn 1-0 med en nydelig avslutning etter ti minutter. Senere assisterte han Salah som på en kontring kom alene med Everton-keeper Jordan Pickford og bøyde inn 2-0.

Demarai Gray reduserte sju minutter før pause da han ble spilt gjennom og slo tunnel på Alisson. Det skapte spenning, men den forsvant da brennhete Salah snappet ballen fra Séamus Coleman og løp over halve banen før han tuppet 3-1 forbi Pickford.

Diogo Jota ville også være med på moroa og fortsatte sin målform. En lekker vending og et knallhardt skudd i nettaket fra spiss vinkel ga ham den 8. scoringen for sesongen.

Følelser

Liverpool spilte på Goodison Park for første gang siden forsvarsklippen Virgil van Dijk ble langtidsskadd der forrige sesong.

– Det er flott å ha ham tilbake på banen, og spesielt her fordi han ble skadd her. Han er kapteinen vår, sa Salah om nederlenderen.

– Sist vi var her, fikk vi to stygge skader (også Thiago). Vi er som en familie, og vi føler det når noen blir skadd. Alle håndterte situasjonen veldig bra, for det er lett å bli tatt av følelser, sa Klopp.

(©NTB)