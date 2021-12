Sagosen toppscorer for Kiel i CL-seier

ntbsport

Kiel ledet 18-16 til pause, og seieren var aldri truet. På et tidspunkt ledet det tyske laget med sju mål over nordmakedonerne i 2. omgang.

Også Harald Reinkind var i aksjon for Kiel, som ligger på 2.-plass to poeng bak Montpellier på toppen av gruppa. Aalborg og Pick Szeged ligger på plassene bak med to poeng mindre.

Reinkind avsluttet tre ganger, men tegnet seg ikke i målprotokollen.

Seieren hjalp også Elverum som måtte se seg slått i sluttsekundene mot Mesjkov Brest onsdag. Den norske klubben har tre poeng ned til Vardar på 6.-plassen som er siste plass som gir avansement til cupspillet.

De to øverst plasserte går rett til kvartfinalen, og de plassene har i øyeblikket Montpellier og Kiel.

