Hauser best i Östersund-sprinten – Olsbu Røiseland på 12.-plass

ntbsport

Marte Olsbu Røiseland ble best av de norske skiskytterne med sin 12.-plass etter ett bomskudd. Hun var et stykke unna toppfart i sporet og endte 47,7 sekunder bak vinneren.

– Jeg kommer i mål og ser at jeg er fryktelig langt bak i sporet. Jeg skjønner egentlig ikke helt hvorfor. Jeg følte at det gikk greit, men jeg er mye lenger bak enn på forrige sprint, sa hun til NRK.

Hauser utnyttet feilfri skyting til å ta seieren foran hjemmehåpet Elvira Öberg. Öberg bommet på to skudd, men hadde fenomenal fart i løypa og endte bare 12,5 sekunder bak vinneren.

Nærmest de to var den hviterussiske duoen Hanna Sola (14,4 sek bak) og Dzinara Alimbekava (20,6).

Bekymring

De norske løperne så ikke ut til å ha truffet med skismurningen torsdag. Flere av dem gikk oppsiktsvekkende svakt i sporet sammenlignet med det de gjør på en god dag.

Regjerende verdenscupmester Tiril Eckhoff bommet to ganger på standplass og var langt unna å blande seg inn i tetkampen fra sitt sene startnummer (111). Hun endte til slutt på 32.-plass.

Ingrid Landmark Tandrevold endte tre plasser lenger bak og uttrykte bekymring over formen.

– Jeg er veldig misfornøyd med at jeg fortsetter slik denne uken, og jeg føler at jeg ikke har noe å gå med ute i løypa. Det er litt fortvilende egentlig. Jeg prøver ikke å lage en fasit etter én helg, men jeg hadde helt klart håpet at det skulle fungere i dag. Jeg begynner å få noen bekymringsrynker i panna, sa Fossum-skiskytteren.

Lien nest best

Nest best av de norske kvinnene ble Ida Lien på 28.-plass. Også hun hadde to bomskudd, og hun var mer fornøyd med selve skigåingen enn lagvenninnene.

– Jeg er egentlig veldig fornøyd. Jeg går bra på ski, så det er litt kjedelig at jeg bommer på to sisteskudd.

Emilie Kalkenberg (1 bom) ble nummer 31 og Karoline Knotten nummer 36 i rennet.

Lørdag skal kvinnene gå jaktstart i Östersund. Der er alle de seks norske løperne klare og på skuddhold til brukbare plasseringer.

(©NTB)