Kanalen får opplyst om smittetilfellene av Østerrikes pressesjef. Det er Petra Blazek, Sonja Frey, Stefanie Kaiser og Nina Neidhart som har testet positivt.

– Å fortelle spillerne at de ikke kan spille er det vanskeligste jeg har gjort til nå fra et sportslig synspunkt. Laget vil gjøre alt det kan for å vinne vår første VM-kamp på 12 år, sier sportssjef Patrick Fölser.

Klokken 18 møter Østerrike Kina i første kamp. Østerrike har kun tolv spillere til disposisjon.

