Warholm kåret til årets friidrettsutøver i verden

Prisen ble utdelt på Det internasjonale friidrettsforbundets (WA) prisgalla onsdag kveld. Gallaen ble avholdt uten tilskuere slik som i fjor.

Warholm kom på scenen i en mørkeblå og stripete dobbeltspent dress med rosa slips og hvite sneakers. Han fikk prisen av WA-president Sebastian Coe.

– Jeg er så glad på dine vegne. Det var på tide, sa Coe.

Warholm har lagt bak seg en ekstremt sterk sesong, og han imponerte særlig i Tokyo-OL i august. Nordmannen satte sin andre verdensrekord på en drøy måned og suste inn til gull på 400 meter hekk med sensasjonelle 45,94.

Warholm ble spurt om når han skjønte at han kom til å sette ny verdensrekord.

– Da jeg så tiden, tenkte jeg det var en feil. Jeg så ikke den komme. Jeg så ikke seieren komme før jeg kom over mål. Det var et intenst løp. Jeg visste at de andre jaget meg. Jeg går alltid ut hardt og vet ikke hva som skjer bak meg. Jeg kjempet hele veien til mål, sa Warholm.

– Da jeg skjønte at 45,94 var en realitet, tenkte jeg: «Det var ikke så galt, jeg tar det.», la han til med et smil.

Sterk konkurranse

Warholm vant mennenes pris i skarp konkurranse med Ryan Crouser (USA, kule), Armand Duplantis (Sverige, stav), Eliud Kipchoge (Kenya, maraton) og Joshua Cheptegei (Uganda, langdistanse).

Svensken Duplantis vant prisen i fjor. Ingen norsk utøver har fått prisen tidligere, verken på kvinne- eller herresiden.

WA har beskrevet 400 meter hekk som den disiplinen med skarpest konkurranse i friidretten i 2021-sesongen. Warholm hadde særlig konkurranse fra amerikaneren Rai Benjamin, som løp OL-finalen på 46,17.

Ingebrigtsen var nominert

Sprinteren Elaine Thompson-Herah fra Jamaica ble kåret til årets kvinnelige utøver i verden. Det ble kunngjort av Warholm like etter at han mottok sin egen pris.

Tidligere i år ble Warholm også kåret til årets friidrettsutøver i Europa.

Jakob Ingebrigtsen imponerte også stort under OL med gull på 1500 meter. Han var med blant ti nominerte til årets utøver, men forsvant ut da listen i forrige uke ble halvert.

