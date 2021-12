Skiskyting: Norsk dobbeltseier i IBU-cupen

ntbsport

Dermed ble det en solid norsk dag på hjemmebane. I tillegg til dobbeltseieren var Håvard Gutubø Bogetveit 1,2 sekund fra å ta 3.-plassen, som gikk til tyskeren Justus Strelow.

Andersen vant til tross for to bomskudd på standplass. Han slo Bjøntegaard (én bom) med 2,2 sekunder i rennet som gikk over 7,5 kilometer.

I alt seks nordmenn tok seg videre fra kvalifiseringen. Endre Strømsheim endte på 6.-plass etter fem bomskudd, mens Aleksander Fjeld Andersen ble nummer åtte.

Sverre Dahlen Aspenes, som var best i kvalifiseringen, måtte nøye seg med 16.-plass etter å ha bommet fem ganger på standplass.

I kvinnenes supersprint ble Karoline Erdal best av de norske utøverne på 7.-plass. Førde-utøveren var best i kvalifiseringen, men i selve rennet ble hun straffet for fire bomskudd.

Da ble det litt for langt opp til de beste i løpet som ble vunnet av Italias Linda Zingerle. Erdal ble slått med 10,5 sekunder av vinneren og var 9,1 sekunder fra en plass på seierspallen.

Åsne Skrede ble nummer 13 på Sjusjøen, mens Marthe Kråkstad Johansen tok 21.-plassen.

