Rune Andersen «forsiktig optimist» med tanke på russisk gjenopptakelse i friidrettsfamilien

Andersen leder den uavhengige arbeidsgruppen som jobber mot Russlands friidrettsforbund (Rusaf), som har vært utestengt fra den internasjonale friidrettsfamilien siden november 2015. Det er stilt en rekke krav som må oppfylles før Rusaf kan gjenopptas i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA).

Nordmannen mener at det er økt vilje til å innfri kravene og peker på at viktige frister er blitt overholdt. Han snakket i sin rapport også om en ny kultur i Rusaf med vilje til å legge fortidens dopingpraksis bak seg og forplikte seg til ren idrett. Samtidig advarte han om at det fortsatt finnes motkrefter.

Dobler ANA-tak til 20

Arbeidsgruppen la fram en anbefaling om å videreføre ordningen med at russere som underkaster seg et troverdig dopingtestregime kan godkjennes som «autoriserte nøytrale utøvere» (ANA) og få delta internasjonalt. Styret godtok anbefalingen om at taket på ANA-utøvere i mesterskap dobles til 20 stykker i følgende stevner i 2022:

VM i Portland, innendørs-VM i Beograd, EM i München, VM halvmaraton on Yangzhou, EM terrengløp i Torino og lag-VM kappgang i Muscat.

Kvoten på 20 utøvere vil bli redusert med 25 prosent for hvert brudd på reglene for prosessen med godkjenning av slike utøvere, blant annet testkrav.

Innendørs-VM til Glasgow

Det settes ingen grense på antall ANA-utøvere i andre friidrettsstevner enn de nevnte, så lenge utøverne har oppfylt alle krav for ANA-status. Dette gjelder blant annet U20-VM i Cali i august neste år.

På onsdagens styremøte ble det gjort et par tildelinger. Glasgow skal arrangere innendørs-VM i mars 2024, noen måneder før Paris-OL. Samme år skal U20-VM avvikles i Lima i Peru.

