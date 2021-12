LeBron James i covid-protokollen – mister NBA-kamper

ntbsport

Når en spiller havner i protokollen, betyr det i klartekst at han har testet positivt på koronaviruset eller avgitt en test med usikkert resultat.

En informert kilde sier til nyhetsbyrået AP at Lakers regner med at James kommer til å miste flere kamper. ESPN har meldt det samme.

Om James har testet positivt, må han regne med minst 10 dager ute av spill. Han ble sendt hjem fra Sacramento tirsdag morgen.

Lakers vant kampen likevel, mye takket være Anthony Davis. Han sa at han pratet med James før kampen, og superstjernen fortalte at han var uten symptomer og ved godt mot, men at laget må greie seg uten ham iallfall noen kamper.

Ligaen har ifølge AP informert klubbene om at det til nå er avdekket 34 smittetilfeller blant fullvaksinerte spillere, og at lagene anbefales å gi spillerne en tredje dose. Ifølge ligaen er 97 prosent av NBA-spillerne fullvaksinert.

James har tidligere stått over 10 kamper denne sesongen på grunn av skade og en på grunn av en suspensjon for usportslig oppførsel.

