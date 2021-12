Hødd tok første stikk mot Blink i snødrama

ntbsport

1.-divisjonslaget Blink har dermed et tøft utgangspunkt når duellen blir avgjort lørdag.

Før kampen var det et heftig snøfall på stadion, og banemannskapene fikk ryddet banen i tide til kampstart.

Etter 53 minutter ble kampen stoppet i en drøy time før den ble satt i gang igjen. Det fortsatte å snø etter at banen ble ryddet, men kampen ble fullført.

Blink fikk en drømmestart da Robin Bjørnholm-Jatta sendte gjestene i føringen etter sju minutter. Men Hødd, som slo Arendal for å ta seg til kvalifiseringsfinalen, scoret to mål i løpet av fem minutter før pause. Syver Skeide og kaptein Joakim Wrele sto for nettkjenningene.

Eirik Saunes økte senere til 3-1 før Blinks Mats Lillebo gjorde returkampen til en mer overkommelig oppgave da han banket inn reduseringen via et Hødd-bein etter en corner.

Lagene møtes igjen på Blinks hjemmebane lørdag.

